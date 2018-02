Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação nacional defende demissão de direção dos bombeiros de Vila do Conde

Em causa estão mais de 50 voluntários que pediram a passagem ao quadro de reserva.

A Associação Nacional de Bombeiros Fénix, defendeu este domingo que a solução para travar a saída em bloco de cerca 50 bombeiros dos Voluntários de Vila do Conde é "a direção apresentar de imediato a sua demissão".



Segundo disse à Lusa o presidente da Fénix -- Associação Nacional de Bombeiros e Agentes da Proteção Civil, Carlos Silva, a situação de Vila do Conde foi comunicada na semana passada à Autoridade Nacional de Proteção Civil que "de imediato, encetou diligências" para ultrapassar o problema.



Em causa estão mais de 50 voluntários dos Bombeiros de Vila do Conde que pediram a passagem ao quadro de reserva devido a um alegado "clima de hostilidade" promovido pela direção.



Para o presidente da associação, que esteve reunida esta tarde na sua sede em Guimarães, para analisar a situação, a solução "é a direção da associação humanitária dos bombeiros voluntários de Vila do Conde apresentar de imediato a sua demissão".



Carlos Silva explicou que os bombeiros têm o direito a pedir a passagem ao quadro de reserva, pois é uma das únicas formas que têm para, ordeiramente, "manifestarem o desagrado face a situações que ocorrem dentro do corpo de bombeiros".



Segundo o responsável, com a passagem ao quadro de reserva, que deverá acontecer a partir de amanhã, "obviamente que há" risco para a população, pois o socorro "não pode ser prestado de uma forma eficaz, rápida e eficiente".



Os bombeiros ainda estão no quartel, mas "a partir de amanhã, a situação pode complicar-se para a população", alertou Carlos Silva.



A Fénix neste momento está a prestar "apoio institucional e jurídico" e vai acompanhar a situação e "interceder junto de todos os intervenientes" que permitam chegar a um entendimento.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil "é a autoridade nesta matéria", assim como a Liga Portuguesa dos Bombeiros ou a Federação dos Bombeiros do Porto, que também podem colaborar, explicou ainda Carlos Silva.



Em comunicado, a Fénix salienta que tem "total confiança na atuação" da Autoridade da Proteção Civil "no sentido de sanar o clima de crispação e a eventual situação de risco na prestação de socorro à população vilacondense".



A Lusa tentou sem sucesso contactar por telefone a presidente dos Voluntários de Vila do Conde, Emília Furtado. Enviou também um 'email' a pedir esclarecimentos, mas não obteve ainda resposta.



Contactado pela Lusa, o comandante da corporação, Joaquim Moreira, afirmou estar "preocupado com a situação" e que o número de bombeiros voluntários que já fez o pedido "ultrapassa já os 60".