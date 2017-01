Astronauta explica em direto como é viver na estação espacial

Da Secundária do Forte da Casa, Vítor Fernandes perguntou sobre a sustentabilidade na EEI. Pesquet respondeu que tentam "reaproveitar ao máximo".

Duzentos alunos estabeleceram esta terça-feira ligação por videochamada com o astronauta Thomas Pesquet, que está na Estação Espacial Internacional (EEI).A partir do Pavilhão do Conhecimento, Pesquet foi interrogado por César Marques, professor da Escola Profissional de Almada, sobre como a água era testada perante infeções.Pesquet respondeu que são "testes simples e imediatos".