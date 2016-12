Atendimento prioritário em vigor a partir desta terça-feira

Na definição de idoso, é referida "a pessoa que tenha idade igual ou superior a 65 anos e apresente evidente alteração ou limitação das funções físicas ou mentais reconhecidas em Atestado Multiuso". No caso das crianças são referidos os dois anos como limite de idade de colo.

Entra esta terça-feira em vigor a lei do Atendimento Prioritário, que obriga todas as entidades, públicas e privadas, que prestem atendimento ao público, a dar prioridade no atendimento às pessoas com deficiência ou incapacidade, com 65 ou mais anos, grávidas ou acompanhadas de crianças ao colo.A obrigatoriedade do atendimento prioritário era até agora apenas aplicada aos serviços de administração pública, que levava a que nos privados se observasse "uma completa desproteção das pessoas com necessidades de atendimento prioritário", justifica o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.A nova lei visa "uma uniformização de práticas em todos os setores da sociedade". No caso das pessoas com incapacidade, o diploma refere que têm de possuir um grau de incapacidade igual ou superior a 60% reconhecido em Atestado Multiuso.