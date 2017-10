Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atestados deixam milhares sem aulas

Dez mil professores colocados desde o início do ano, a maioria para render colegas de baixa.

Por Bernardo Esteves | 01:30

O Ministério da Educação colocou 9898 professores contratados depois do início do ano letivo, a maioria para substituir colegas de baixa médica. O ME não diz quantas colocações serviram para render docentes de baixa mas, numa estimativa conservadora, serão cerca de 7 mil.



Se cada docente ensinar uma média de 90 alunos (os do 1º ciclo têm apenas 20 a 30 mas os restantes chegam a ter mais de 150), 630 mil estudantes terão sido afetados e ficado sem professor. Ou seja, o problema terá tido impacto em metade dos alunos do básico e secundário.



"O principal problema é o desgaste que a profissão provoca. Nos últimos anos, sentimos um aumento das baixas e cerca de 80 por cento são psiquiátricas. Conheço professores de 40 anos afetados por isto", disse ao CM Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores (Andaep), que sugere que seja reposta a "redução da componente letiva a partir dos 40 anos e que as atividades da componente não letiva não impliquem trabalho com alunos".



O ME garante que "o número de baixas médicas está em linha com o que tem sido a tendência do ano anterior".



Ministério garante solução provisória

O Ministério da Educação garante que a partir de hoje "uma docente do Agrupamento, sem componente letiva, substituirá a docente em falta" na EB Quinta do Campo.



A substituição vai vigorar durante esta semana e a professora de baixa "retomará a atividade a partir do dia 20".



Alunos de escola no Seixal em casa ainda à espera que a professora seja substituída

Na Escola Básica Quinta do Campo (Seixal), 25 crianças de uma turma do pré-escolar continuam sem educadora. Parte dos alunos está em casa e outra parte no ATL, o que implica mais despesa para os pais. Na origem do problema está o facto de a educadora ter apresentado atestados médicos inferiores a 30 dias.



"Só podemos pedir a substituição com um atestado de 30 dias. esperemos que haja solução rápida", disse ao CM fonte da direção do Agrupamento de Vale de Milhaços, onde a escola se integra.



PORMENORES

Colocações só à sexta

Os professores que substituem colegas de baixa são colocados todas as sextas-feiras pela tutela. Filinto Lima sugere que estas colocações passem a realizar-se "duas vezes por semana", para encurtar o tempo que os alunos ficam sem docente.



Aposentações e mortes

Os 10 mil contratados colocados após o arranque do ano letivo vieram substituir colegas de baixa médica, mas também renderam docentes que se aposentaram, faleceram ou foram destacados para outros serviços.



Turma sem educadora

Na EB Quinta de Santa Marta, também do agrupamento de Vale de Milhaços, uma outra turma do pré-escolar viu a educadora ser colocada apenas na passada sexta-feira. Resta ainda saber se a docente aceita.