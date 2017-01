Atividade sísmica na Graciosa com 47 eventos registados

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informou este domingo que foram registados, desde sexta-feira, 47 eventos numa região a oeste de Vitória, na ilha da Graciosa, onde tem vindo a ser registada atividade sísmica.



Um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o CIVISA, adianta que "desde as 19h15" locais (mais uma hora em Lisboa), de sexta-feira, "tem vindo a ser registada atividade sísmica numa região epicentral localizada entre 31 e 19 quilómetros a oeste de Vitória, na ilha da Graciosa".



Os dois sismos mais energéticos tiveram magnitude 3,3 e ocorreram no sábado, às 8h08 locais (mais uma hora em Lisboa), tendo sido sentidos com intensidade II/III na Escala de Mercalli Modificada na freguesia de Guadalupe, acrescenta a Proteção Civil açoriana, informando que "até ao momento foram registados 47 eventos, não havendo informação de mais nenhum ter sido sentido pela população.









O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, refere a Proteção Civil.

