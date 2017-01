Atrasos no INEM obrigam governo a mudar modelo de socorro

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

O aumento do tempo de atendimento das chamadas de emergência obrigou o Ministério da Saúde a criar um grupo de trabalho para identificar problemas, avança a imprensa nacional.O grupo é constituído por elementos do INEM, Ordem dos Médicos, hospitais e sociedade civil. O objetivo é alterar o atual modelo de funcionamento dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes.Em dezembro, o tempo de espera do atendimento de chamadas aumentou para 63 segundos, uma subida de 350% face a novembro.