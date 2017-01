Aulas na Alexandre Herculano suspensas sexta-feira

Alunos de escola no Porto em casa por chuva nas salas de aula



A direção da escola instalada num edíficio centenário, fechou as portas por falta de condições e o dia de aulas dos alunos foi cancelado. O CM apurou que alguns alunos ainda tentaram contornar a situação e usaram baldes para que a água da chuva não alagasse o chão das salas.



Revoltados, estes queixam-se de falta de condições na sua escola e dos tetos com buracos "maiores do que guarda-chuvas".



Segundo o que o CM descobriu, esta situação não é nova e a falta de condições é uma queixa constante dos alunos bem como dos funcionários da escola.







As aulas na Escola Alexandre Herculano, no Porto, estão suspensas esta sexta-feira, indica o Ministério da Educação numa nota à comunicação social. As actividades letivas são retomadas na segunda-feira."Com o objectivo de acautelar as condições de segurança dos alunos, o Ministério da Educação decidiu que esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, não existirão actividades letivas na Escola Secundária Alexandre Herculano, as quais serão retomadas na segunda-feira, dia 30 de janeiro", pode ler-se.Na manhã de sexta-feira irá realizar-se uma reunião entre o Delegado Regional de Educação do Norte e respectiva equipa, a direção da escola e a Associação de Pais "no sentido de estabilizar a solução já identificada para acomodar todos os estudantes deste estabelecimento de ensino", informa ainda o ministério.