Aumentam coimas aplicadas na Saúde

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) instaurou, entre 2013 e 2016, 725 processos de contraordenação a unidades de saúde privadas, que resultaram no valor total de 845 mil euros em coimas. Em 2016, registou-se um aumento no valor total das multas e dos processos face a 2015.Ao, a ERS explica que o Estado fica com 60% das verbas resultantes das coimas aplicadas: nos quatro anos, o Estado recebeu 507 mil euros, enquanto a ERS ficou com 338 mil euros. Incumprimento dos requisitos de funcionamento para a tipologia da unidade, violação do regime de licenciamento, falta do Livro de Reclamações ou recusa da sua apresentação aos utentes são as infrações mais comuns.Clínicas dentárias, centros de medicina física e de reabilitação, clínicas médicas cirúrgicas e laboratórios de análises estão entre o tipo de unidades de saúde multadas.