Aumento atinge tabaco mais barato

Governo não justifica subida de dez cêntimos por maço.

Por Francisca Genésio e João Saramago | 08:43

Os maços de tabaco mais baratos vão aumentar 10 cêntimos em 2018 para salvaguardar a atual margem de lucro, avançam fontes no setor.



O aumento traduz uma subida de 2,3% num maço de 4,30 €, valor muito acima dos 1,4% proposto pelo Governo. O Estado recolhe 81% do valor do maço em impostos.



Ao CM fonte do Ministério das Finanças explicou que "a proposta de lei do Orçamento contempla uma atualização da tributação específica dos maços de 1,4%".



"Não será correto afirmar que o Orçamento tenha determinado um aumento de 0,10 € do preço dos maços abaixo dos 4,70 €", vincou a mesma fonte.



Uma subida dos maços mais baratos poderá manter o volume de vendas dos cigarros mais caros.



"Quanto mais caro o tabaco é, menos se vende e tem-se notado de ano para ano", disse ao CM Helena Manuela, Presidente da Federação Nacional dos Grossistas do Tabaco.