Aumentos de 100 por cento na venda de aquecedores

Os hipermercados Jumbo tiveram um crescimento superior a 100 por cento no mês de janeiro nas vendas de aparelhos de climatização, nomeadamente aquecedores a óleo e termoventiladores.



De acordo com fonte da empresa, idêntico crescimento está a ser notado na venda de outros produtos como lareiras, lenhas, pellets e outros.



Grande parte de Portugal continental tem estado sujeito a temperaturas mínimas negativas nos últimos dias.



"Os aquecedores elétricos continuam a ser os [aparelhos] mais procurados, seguindo-se os irradiadores a óleo. Nas últimas três semanas, a venda de aquecedores elétricos praticamente duplicou", adiantou a mesma fonte.Os hipermercados Jumbo tiveram um crescimento superior a 100 por cento no mês de janeiro nas vendas de aparelhos de climatização, nomeadamente aquecedores a óleo e termoventiladores.De acordo com fonte da empresa, idêntico crescimento está a ser notado na venda de outros produtos como lareiras, lenhas, pellets e outros.Grande parte de Portugal continental tem estado sujeito a temperaturas mínimas negativas nos últimos dias.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

As lojas de eletrodomésticos estão a registar aumentos de cerca de 100% nas vendas de aparelhos de climatização neste início frio de janeiro."A Worten confirma um acréscimo significativo na procura de equipamentos de climatização nas últimas semanas", disse à Lusa fonte ligada à empresa, associando o acréscimo "às baixas temperaturas que se fazem sentir".Entre 26 de dezembro do ano passado e os primeiros 15 dias de janeiro houve um acréscimo nas vendas na ordem dos 90% face a igual período do ano passado, tendo sido vendidas mais de 30 mil unidades de equipamentos de climatização.