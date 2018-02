Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aurora de Jesus fez cem anos

Centenária festejou com a família em Coimbra.

Por G.S. | 10:46

Aurora de Jesus celebrou ontem cem anos e reuniu a família e amigos numa festa, na casa onde residiu quase toda a vida, em Casais do Campo, São Martinho do Bispo, Coimbra. Atualmente, a centenária vive num lar, em Vila Nova de Poiares.



Com três netos, oito bisnetos e um trineto, Aurora conserva boa memória e recorda as histórias da sua vida. Sempre trabalhou no campo, no meio das culturas e ao ar livre e considera mesmo que o trabalho é o segredo da sua longevidade.



"O trabalho na Natureza ajudou muito a chegar a esta idade", diz, desafiando os mais jovens a "aproveitar a vida".