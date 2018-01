Autarquias reagem ao encerramento dos balcões CTT

Empresa anunciou o fecho de 22 instalações.

14:46

Os CTT confirmaram esta terça-feira o fecho de 22 lojas no âmbito do plano de reestruturação anunciado em meados de dezembro passado que, segundo a Comissão de Trabalhadores dos Correios de Portugal, vai afetar 53 postos de trabalho.





Autarcas do Barreiro prometem tudo fazer para evitar fecho no Lavradio

O presidente da Câmara do Barreiro prometeu esta quarta-feira "tudo fazer" ao seu alcance para evitar o eventual encerramento da loja dos CTT do Lavradio, por prestar um serviço público fundamental a uma população maioritariamente envelhecida.



"Tudo iremos fazer para reverter o processo, estamos já a contactar a administração dos CTT para lhes fazer chegar as nossas preocupações e a necessidade de manter o serviço", disse à Lusa Frederico Rosa (PS).



"Vemos com preocupação [o encerramento] porque estamos a falar de um serviço de proximidade à população, uma população envelhecida, e acima de tudo as pessoas veem estes serviços como grande suporte à sua vida e coesão social do território", afirmou o presidente da autarquia.



Para Frederico Rosa, estas decisões costumam ter por base "algum suposto racional económico, mas afetam a vida de pessoas que precisam do serviço".





Presidente da Câmara de Sintra contra fecho de loja em Belas

O presidente da Câmara de Sintra recusou esta quarta-feira o eventual encerramento da loja dos CTT em Belas, por colocar em causa o "serviço público às populações" e anunciou que vai dar conta desta posição à empresa e ao Governo.



"Isto é de uma gravidade enorme. Num momento em que estamos a abrir Lojas do Cidadão, e que estamos com uma política de aproximação aos munícipes, os CTT que têm um serviço público fazem o contrário, fecha estações", afirmou à agência Lusa Basílio Horta (PS).



Os CTT apresentaram à comissão de trabalhadores uma proposta de encerramento de 22 lojas, entre as quais a da Rua Filipa de Lencastre, no Casal da Barota, na união de freguesias de Queluz e Belas.



"A estação que querem fechar insere-se no núcleo de Queluz-Massamá, onde vivem 80 mil pessoas, que é servido por três estações dos CTT, onde já há filas enormes", explicou o autarca.



O eventual encerramento de uma loja deixará a população apenas com duas estações, "bastante afastadas uma da outra", frisou Basílio Horta.



Freguesia de Paranhos, no Porto, exige alternativa a balcão a fechar na Asprela

O presidente da Junta de Freguesia de Paranhos, Porto, já agendou para dia 10 uma reunião com os CTT para obter esclarecimentos quanto ao encerramento do balcão da Asprela, exigindo que "a população não fique desprovida do serviço".



Em declarações à Lusa, Alberto Machado disse que "naturalmente que aquele balcão vai fazer falta na freguesia", que conta com "150 mil habitantes, fora o número imenso de população que a frequenta", designadamente naquele polo da Asprela, onde existem universidades e hospitais.



"Este é mais um ponto dos CTT que encerra na freguesia, depois de há uns anos ter fechado o do Campo Lindo", notou, acrescentando que vai querer perceber na próxima semana, na reunião com a administração da empresa, se "estão já asseguradas alternativas" à população.





Autarca de Loulé diz que Governo deveria rever privatização de serviços públicos

O presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, disse esta quarta-feira que o Governo deveria equacionar a reversão de privatizações de serviços públicos como os prestados pelos CTT, após a empresa ter anunciado o encerramento de uma estação na localidade.



O encerramento da estação dos CTT da Avenida, em Loulé (distrito de Faro), é um dos 22 casos de fecho de estações anunciados pela administração dos CTT, mas é o único previsto para o Algarve.



A cidade algarvia conta com outras duas estações, mas mesmo assim o autarca reagiu "negativamente" à possibilidade e considerou que "seria correto terem pedido opinião e consultado a câmara".



"É verdade que em Loulé a estação que vai ser encetada é uma de três, mas é aquela que é a mais central, a de acesso mais fácil à população que precisa daqueles serviços para tratar da sua vida, é a que tem estacionamento na proximidade e aquela que cobre uma área da cidade importante", argumentou Vítor Aleixo.





Penafiel quer negociar para manter serviços nas Termas de São Vicente

A Câmara de Penafiel, no distrito do Porto, anunciou esta quarta-feira estar disponível para negociar com os CTT uma solução que permita à localidade das Termas de São Vicente manter aquele serviço, disse à Lusa fonte da autarquia.



Segundo a fonte, o eventual encerramento da estação dos Correios daquela localidade do sul do concelho ainda não foi formalmente transmitido à câmara.



"Caso se confirme, estamos disponíveis para negociar", indicou ainda.



Para a autarquia, a loja dos CTT das Termas de São Vicente, localizada a cerca de 18 quilómetros da sede do concelho, é muito importante para a população do sul do município de Penafiel, servindo muitos milhares de habitantes.



Vila Real lamenta más notícias sobre fecho dos CTT e aumentos nas portagens

O presidente da Câmara de Vila Real lamentou esta quarta-feira as más notícias do novo ano para o Interior, como o encerramento de uma loja dos CTT na cidade e o aumento das portagens nas autoestradas da região.



"É incompreensível, uma loucura, um ato de gestão danosa encerrar esta estação dos CTT. Aquilo que os CTT deviam fazer era abrir uma outra loja e não fechar", afirmou Rui Santos, que falava aos jornalistas à porta da loja da Araucária, incluída na lista de 22 que a administração da empresa quer fechar em breve em todo o país.



O autarca, que assume também a presidência da Associação Nacional de Autarcas Socialistas (ANA/PS), disse ter sido surpreendido com o encerramento e contestou a decisão alegando que se trata de uma estação dos CTT que funciona "muito bem, com muita gente, que tem filas de espera de forma quase constante e serve uma zona da cidade em expansão e com uma grande densidade populacional e vários serviços, deste a universidade às finanças".



"Não acreditamos que haja um estudo técnico, sociológico que sustente esta decisão. O único fator que sustenta esta decisão é o lucro e cada vez mais sacarem dinheiro dos CTT para distribuírem dividendos pelos acionistas da empresa", afirmou.



Câmara de Paços de Ferreira indignada com encerramento em Freamunde

A Câmara de Paços de Ferreira e a Junta de Freguesia de Freamunde manifestaram, em comunicado conjunto, a sua "profunda indignação" com a notícia de encerramento do posto dos CTT de Freamunde.



"Trata-se de um serviço público fundamental para a vida das pessoas e das empresas de Freamunde, pelo que a decisão unilateral divulgada esta terça feira, por parte da atual administração dos CTT, é inaceitável", pode ler-se no comunicado assinado pelo presidente da Câmara, Humberto Brito, e pelo presidente da Junta de Freamunde, José Luís Monteiro.



Cãmara da Feira e Junta de Paços de Brandão estudam alternativas

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira revelou esta quarta-feira que estão em estudo soluções para contornar o anunciado encerramento do posto dos CTT de Paços de Brandão, naquele concelho do distrito de Aveiro.



"Já aconteceu o mesmo há uns anos, quando encerraram os postos de correios de São João de Ver e de Escapães, mas as respetivas juntas de freguesias arranjaram uma solução para não perderem esse serviço", declarou Emídio Sousa à Lusa, numa alusão a parcerias dos CTT com outas entidades que permitiram manter o serviço postal em localidades onde os serviços da empresa foram encerrados.



O presidente da Junta de Freguesia de Paços de Brandão, Firmino Costa, confirmou essa possibilidade. "Temos mais do que um interessado em ficar com o serviço dos CTT nas suas lojas ou estabelecimentos privados. Agora é uma questão de reunir com a Câmara e assentar ideias", disse.



Sobre a possibilidade de os serviços postais serem transferidos para o próprio edifício da Junta, Firmino Costa disse que esse seria o último recurso.



"Não temos possibilidade nenhuma de assumir esta responsabilidade e acho que também não vai ser preciso, mas, em última instância, se tudo dependesse só de nós, também não havia de ser por causa da Junta que Paços ia ficar sem correios", garantiu.



Câmara de Gondomar quer reverter decisão de encerramento na Areosa

A câmara de Gondomar quer "reverter" a decisão de encerramento do balcão dos CTT da Areosa, estação "vital" que se localiza na zona de fronteira entre este concelho, o Porto e a Maia.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, apontou que nem a autarquia, nem a junta de freguesia foram contactadas pela administração dos CTT, à qual o autarca já pediu uma "reunião urgente".



"Trata-se de uma estação vital que se situa numa zona da fronteira entre Gondomar, Porto e Maia e num raio de 500 metros moram ali 20.000 pessoas. Dá apoio a uma zona comercial e empresarial muito vasta. É uma estação com muito movimento. Tem picos de manhã e de tarde que causam filas até à rua", descreveu Marco Martins.



O autarca de Gondomar disse estar "surpreendido" com uma decisão "muito difícil de compreender", frisando que a estação de Rio Tinto, que se localiza na rua D. Afonso Henriques, está "geograficamente muito bem colocada".



Junta de Freguesia do Areeiro contra fecho do balcão das Olaias

O presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, manifestou-se esta quarta-feira contra o encerramento do posto dos CTT das Olaias, que vai causar transtornos à população, apelando a que se encontrem alternativas ao fecho de balcões.

"Estou contra, vai trazer transtornos à população. Encontrem soluções alternativas. Se é uma questão de contenção de custos, diminuam, por exemplo, os postos em termos de espaço. Mas, agora, não os retirem, pura e simplesmente", lamentou Fernando Braamcamp, em declarações à agência Lusa.



Para o autarca, poderia haver um posto mais pequeno, desde que não se eliminem estes serviços, "nem que seja só para encomendas".



"Não podem é prejudicar a população", insistiu.



Câmara da Calheta está "totalmente contra" o fecho na freguesia do Arco

A Câmara Municipal da Calheta manifestou-se esta quarta-feira "totalmente contra" o encerramento da loja dos CTT na freguesia do Arco da Calheta, a mais populosa do concelho, na zona oeste da Madeira, e lamentou não ter sido informada da decisão.



"Estranhamos a notícia, até porque não fomos tidos nem achados no processo e só tomámos conhecimento do caso pela comunicação social", disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Carlos Teles, vincando estar "triste" e "completamente contra" o encerramento do balcão.