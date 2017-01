Autoeuropa contrata 1500 novos trabalhadores para novo modelo

O modelo T- Roc vai ser apresentado em Março e deverá começar a ser fabricado em Palmela no segundo semestre de 2017. O veículo chega ao mercado no final do ano.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



11.1%

11.1%

88.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



11.1%

11.1%

88.9% Muito satisfeito Outras 9 pessoas também já deram o seu contributo pub

O futuro da Autoeuropa chama-se T-Roc. O novo modelo de SUV citadino da Volkswagen inicia a produção no segundo semestre deste ano e a fábrica de Palmela já iniciou o recrutamento de 1500 funcionários para introduzir dois novos turnos na produção, avança esta segunda-feria o Jornal de Negócios.A fábrica começa por recrutar operadores de produção. Mas fonte da empresa adianta ao Negócios que "Ainda este ano procederemos a uma segunda fase de contratações, para a preparação do terceiro turno de produção, a implementar durante o segundo semestre". Em 2018, haverá novo recrutamento para se atingir "o sexto dia de produção semanal".Em 2016, a fábrica de Palmela produziu 83 mil unidades dos modelos Volkswagen Sharan e Scirocco e do Seat Alhambra, o que representou apenas 56% da capacidade produtiva instalada. A empresa conta, neste momento, com 3500 trabalhadores.