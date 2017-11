Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autópsias podem ser alargadas a fins de semana e feriados

De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

A realização de autópsias médico-legais aos fins de semana e feriados foi hoje admitida, em Coimbra, pelo presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), Francisco Corte Real.



"Não temos ainda o levantamento rigoroso dos custos, nem dos meios necessários" para a realização de autópsias também aos fins de semana e aos feriados, mas foi nomeado um grupo de trabalho para estudar essa proposta, anunciou o presidente do INMLCF.



Francisco Corte Real falava hoje no 16º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que decorre, em simultâneo com a primeira Reunião da Rede de Serviços Médico-Legais de Língua Portuguesa, entre quinta-feira e sábado, em Coimbra.



"A possibilidade de entrega imediata dos corpos às suas famílias, sem a penosidade acrescida da espera pelo início da semana, seria seguramente a mais relevante medida" que o Instituto poderia tomar, sublinhou Francisco Corte Real.



Trata-se de "um projeto ambicioso", reconheceu, mas que o Instituto gostaria de concretizar.



A informatização dos relatórios periciais, ligação do Instituto ao programa Citius (existente nos tribunais) e ao Serviço Nacional de Saúde e a disponibilização de informação pericial aos utentes por via informática são outros dos projetos do INMLCF, exemplificou Francisco Corte Real.



O presidente do Instituto de Medicina Legal, que falava na sessão durante a qual foi formalmente constituída a Rede de Serviços Médico-Legais de Língua Portuguesa, com a presença da secretária de Estado adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, também defendeu a necessidade de atualizar a Lei das Perícias Médico-Legais e a lei orgânica do Instituto, que estão "em preparação".