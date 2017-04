Autoridade da Mobilidade diz que faltam 1300 táxis no País

O que achou desta notícia?







Há 13 776 táxis licenciados, mas fazem falta mais de 1300 em todo o País, segundo o presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, João Carvalho. Os dados constam no relatório sobre ‘Monitorização estatística da atividade de táxi’, que o regulador vai divulgar na próxima semana."Houve uma manutenção do número de táxis porque ainda há vagas para 1300 táxis. Não estão utilizadas todas as licenças", salientou João Carvalho.Lisboa e Porto são os concelhos que representam 30 por cento da totalidade dos 13 776 táxis e, segundo a Autoridade da Mobilidade, foram detetadas várias disparidades entre concelhos.