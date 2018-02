Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridade Marítima alerta para agravamento do estado do mar nos Açores

Condições meteorológicas até quinta e sexta-feira nas ilhas Terceira e Graciosa.

Por Lusa | 17:47

A Autoridade Marítima alertou a população e a comunidade marítima para o agravamento do estado do tempo, em particular do estado do mar, em algumas ilhas dos Açores, a partir do final do dia de quarta-feira.



Em comunicado, as Capitanias do Porto de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória referem que essas condições meteorológicas se devem manter na quinta e na sexta-feira nas ilhas Terceira e Graciosa.



As previsões nestas ilhas apontam para vento moderado, de norte, rondando para nordeste/leste na sexta-feira, acompanhado de um incremento significativo da agitação marítima, de noroeste. A altura significativa das ondas pode registar valores próximos dos cinco metros.



Face a estas previsões, é recomendado à comunidade marítima o reforço das amarrações das embarcações e a sua vigilância, sobretudo nas zonas mais exposta.



Às populações aconselha-se a evitar os passeios junto da orla costeira, próximo da linha de água, em particular nos molhes, quebra-mares, piscinas naturais e zonas balneares.



Também a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta emitiram um alerta para a possibilidade de agravamento do estado do mar entre quarta e sexta-feira, aconselhando medidas de precaução como a vigilância na orla marítima e nos portos.



No grupo ocidental (ilhas das Flores e Corvo), a ondulação, de noroeste, poderá ultrapassar os quatro metros de altura significativa no final do dia de quarta-feira, situação que se deverá manter até às primeiras horas de sexta-feira.



Nas "ilhas do Triângulo" (Faial, São Jorge e Pico), a ondulação, de noroeste, poderá também atingir os quatro metros de altura significativa, informa ainda a Autoridade, que aconselha "uma atitude vigilante" junto à orla costeira.