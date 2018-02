Mar agitado e ondulação forte até sexta-feira

Ondas podem chegar aos nove metros de altura, avisa Autoridade Marítima Nacional.

Por Lusa | 19:09

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para um agravamento gradual das condições do estado do mar a partir de hoje e até sexta-feira, com ondas que podem chegar aos nove metros de altura.



"A agitação marítima será forte, com previsões de ondas de seis metros de altura, podendo atingir os nove metros nos quadrantes oeste e sudoeste, em especial no arquipélago da Madeira e no Continente, a sul do Cabo Espichel, costa Vicentina e Algarve", lê-se, num comunicado.



Apesar do agravamento ter início hoje, a AMN salienta que a agitação marítima terá especial incidência a partir de quarta-feira, prolongando-se até sexta.



A instabilidade marítima será acompanhada de "muita chuva" e de "vento muito forte", com rajadas que poderão ultrapassar os 40 nós, refere a mesma nota.



A AMN recomenda a quem se encontra no mar a regressar ao porto de abrigo mais próximo e a adotar medidas de precaução, tais como "reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas".



A Autoridade Marítima dirige um especial aviso aos pescadores lúdicos de pesca à cana, aconselhando que devem evitar "pescar junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que o mar nestas situações extremas alcança muitas vezes zonas aparentemente seguras".



À população em geral, a AMN aconselha que evitem passeios junto à costa e nas praias.