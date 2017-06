Autoridades alertam para elevado número de águas-vivas e caravelas nos Açores

Já a água-viva, em contacto com a pele, "provoca uma sensação de choque, sendo que os sintomas posteriores são dor forte e sensação de queimadura (calor/ardor), irritação, vermelhidão, inchaço e comichão".



Aos banhistas, esta entidade pede, no caso de contacto com águas-vivas ou caravelas, para que não esfreguem "a zona atingida para não espalhar o veneno", mas também para não usarem água doce, álcool ou amónia, nem colocar ligaduras, mas antes lavar cuidadosamente a zona afetada com água do mar, retirar os tentáculos da caravela, utilizando, se possível, luvas, uma pinça de plástico e água do mar, além de procurar "assistência médica o mais rapidamente possível".



"Algumas pessoas são especialmente sensíveis ao veneno das águas-vivas e podem ter reações alérgicas graves, nomeadamente falta de ar, palpitações, cãibras, náuseas, vómitos, febre, desmaios, convulsões, arritmias cardíacas e problemas respiratórios, devendo, por isso, ser encaminhadas de imediato para o serviço de urgência", acrescenta a mesma nota.



A Direção dos Assuntos do Mar dos Açores informa ainda que "nas praias vigiadas os nadadores salvadores afixam bandeiras quando existem avistamentos e/ou queixas de picadas por águas-vivas, sendo que quando se registam caravelas-portuguesas o banho de mar é desaconselhado".



A Direção dos Assuntos do Mar dos Açores e a Autoridade Marítima Nacional alertaram hoje para o elevado número de águas-vivas e caravelas-portuguesas em zonas balneares de todo o arquipélago, recomendando aos banhistas um conjunto de cuidados.Uma nota de imprensa do executivo regional refere que as águas-vivas, também conhecidas por medusas ou alforrecas, e as caravelas-portuguesas são "frequentes no mar e em zonas costeiras dos Açores, incluindo areais, sobretudo durante a primavera e o verão", possuindo "tentáculos urticantes que, em contacto com a pele, podem, potencialmente, causar irritações e ferimentos mais ou menos graves".Segundo aquela direção regional, "é importante evitar, sobretudo, o contacto com as caravelas-portuguesas, organismos coloniais que vivem à superfície do mar, graças ao seu flutuador, azul-arroxeado, cheio de gás".