Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aviso amarelo para duas ilhas dos Açores devido à previsão de chuva

Corvo e Flores em alerta.

Por Lusa | 14:20

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta quinta-feira um aviso amarelo para as ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores, devido à previsão de chuva na sexta-feira.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo vigora entre as 09h00 e as 24h00 locais (mais uma hora em Lisboa) na sexta-feira nestas ilhas do grupo ocidental do arquipélago.



A delegação regional dos Açores do IPMA explica que "uma superfície frontal fria com ondulações com atividade moderada a forte deverá agravar o estado do tempo, particularmente nas ilhas do grupo ocidental", o que pode provocar chuva pontualmente forte.



O aviso amarelo, o terceiro menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.