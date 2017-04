Aviso amarelo prolongado para sete ilhas dos Açores

O aviso amarelo significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou esta terça-feira o aviso amarelo para sete ilhas dos Açores devido à previsão de chuva, pontualmente forte, podendo ser acompanhada de trovoada.Segundo o IPMA, o aviso amarelo vigora no grupo oriental, ilhas de Santa Maria e de São Miguel, e no grupo central - Faial, Pico, Terceira, Graciosa e São Jorge - até às 21h00 locais (mais uma hora em Lisboa).A delegação regional dos Açores do IPMA justifica o aviso com a manutenção das condições de instabilidade.