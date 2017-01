"Baby boom" em Mora vale 24 mil euros em apoios municipais

Desde o lançamento dos apoios às grávidas em 2004 e até agora, a Câmara de Mora, no distrito de Évora, frisou já ter atribuído um global de 221.500 euros em incentivos, correspondentes a 288 novos habitantes.Ao todo, foram contabilizados 169 primeiros filhos, 82 segundos filhos, 27 terceiros filhos, sete quartos filhos e dois quintos filhos.O município apoia os nascimentos no concelho com 500 euros para o primeiro filho, mil euros para o segundo e 1.500 euros a partir do terceiro.No primeiro ano dos incentivos à natalidade, implementados em outubro de 2004, recordou o município, foram atribuídos quatro mil euros (de outubro a dezembro), correspondentes a seis nascimentos.No ano seguinte, o montante subiu para 11 mil euros (14 bebés), passando para 15 mil euros em 2006 (24).O nascimento de 17 bebés, em 2007, valeu 10.500 euros em incentivos e, em 2008, 13.500 euros foram destinados aos 18 novos bebés do concelho.Os números continuaram a subir em 2009, com 20 mil euros, relativos a 24 novos habitantes, e o crescimento manteve-se em 2010, com 25.500 euros para 31 nascimentos.Em 2011, registaram-se 27 nascimentos, num total de 21 mil euros em subsídios, montante igual ao atribuído em 2012 (25 bebés).Já em 2013, aconteceram 26 nascimentos, o que representou 19 mil euros de apoio, enquanto, em 2014, o concelho acolheu 22 novos bebés (21 mil euros).Com 16 mil euros, a câmara apoiou o nascimento de mais 20 bebés, em 2015.Não obstante estes subsídios, a câmara tem realçado que "a fixação das pessoas no concelho deve-se, sobretudo, às condições de desenvolvimento sustentado que a região atravessa", com a consolidação da pequena indústria, o incremento do turismo e medidas municipais de apoio à habitação jovem."O aumento dos postos de trabalho no comércio e restauração, a que a abertura do Fluviário não é alheia, bem como o novo Museu do Megalitismo recentemente inaugurado, são outros sinais para a fixação da população e também para a imigração de concelhos vizinhos", referiu a autarquia.