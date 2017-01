Baleia bebé morre em praia de Viana do Castelo

Na quinta-feira, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explicou que o mamífero marinho, "que pertence à família dos balenopterídeos, da ordem dos cetáceos, deu à costa cerca das 11:30, ainda com vida".



"De imediato foram acionados os meios da Capitania do Porto, do comando local da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo para tentar salvar a baleia. Foram realizadas inúmeras tentativas para fazer regressar a baleia à água, no entanto, sem sucesso, vindo a mesma a morrer cerca das 13:30".



Na nota, aquela autoridade marítima adiantou que "a baleia apresentava vários ferimentos, próprios do embate nos afloramentos rochosos locais" e que, "através dos departamentos competentes das Universidades de Braga e Aveiro, foi feita a recolha de amostras para análise".



"Recebemos o alerta para a existência de um golfinho sem vida naquela praia ontem (quinta-feira) à noite mas não havia condições para proceder à remoção do cadáver. Hoje aproveitamos os recursos mobilizados para a retirada do cadáver da baleia para também realizar essa operação", disse.

O cadáver de uma baleia-comum bebé que morreu numa praia de Viana do Castelo foi hoje removido para o aterro sanitário local, o mesmo destino de um golfinho que, entretanto, também deu à costa sem vida.Em declarações à agência Lusa, o capitão do porto de mar e comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, Raul Risso, explicou que os trabalhos de remoção do cadáver da baleia, concluídos hoje cerca das 10:00, contaram com a colaboração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC)"Foi utilizada uma viatura própria, dotada com uma grua. Foram colocadas cintas em volta da carcaça da baleia para a remover", explicou, adiantando que os mesmos meios foram utilizados para retirar de uma praia mais a sul, na freguesia de Carreço, o cadáver de um golfinho que deu à costa já morto.