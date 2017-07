Banhistas alertados para perigos

Utentes de praias avisados para riscos junto a arribas.

Por Rui Pando Gomes | 11.07.17

pub

Oito anos depois da morte de cinco turistas na praia Maria Luísa, a Proteção Civil de Albufeira está a alertar os banhistas para os riscos da instabilidade e queda das arribas em praias do concelho, através de uma campanha de sensibilização que está a decorrer até ao mês de agosto.As ações de sensibilização da iniciativa ‘Arribas! Colabore - Evite o Acidente!’ decorrem em 20 das 25 praias do concelho, em articulação com a Autoridade Marítima Nacional, a Polícia Marítima e a Associação de Nadadores-Salvadores de Albufeira.Os alertas são feitos diretamente aos utentes das praias. "Além da entrega da informação, é feita uma abordagem pessoal, na qual são explicados os procedimentos de segurança que os banhistas têm para se prevenirem dos riscos a que ficam expostos ao colocarem-se em zonas de perigo", explicou Ana Vidigal, vereadora da Câmara de Albufeira.