Bares e casas junto ao mar destruídos em Gaia

A fonte acrescentou que os casos mais graves aconteceram a partir das 04h20, estando a situação hoje de manhã "bastante mais calma".Na zona de Matosinhos/Leça da Palmeira, no distrito do Porto, os bombeiros registaram também várias saídas devido a quedas de estruturas, nomeadamente de marquises que se "desfizeram".A Lusa contactou o Centro Distrital de Operações de Socorro do Porto que disse também ter o registo de muitas quedas de árvores, mas escusou-se a fazer um balanço das situações mais graves ao nível do distrito, remetendo essa informação para Proteção Civil Nacional, em Lisboa.