Barra do Porto da Nazaré reaberta à navegação

No país, mantêm-se hoje ao final da manhã encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto e Alvor, de acordo com a atualização feita às 11.36 no portal da Marinha.As barras marítimas de Leixões, Faro e Vila Real de Santo António estão condicionadas, com a interdição de embarcações de menores dimensões.Todo o litoral de Portugal continental está hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à forte ondulação.

A barra do Porto da Nazaré reabriu à navegação às 11h35 de sexta-feira, depois de ter sido encerrada na quinta-feira devido à agitação marítima forte, disse o comandante da Capitania."Houve um desagravamento do estado do mar, apesar de continuar revolto, que permitiu a reabertura da barra", disse à agência Lusa Lourenço Gorricha, comandante da Capitania da Nazaré.Na área da Capitania, que se estende entre Salir do Porto, nas Caldas da Rainha, e Pedrógão, em Leiria, "apenas a barra de S. Martinho do Porto se mantém encerrada", adiantou o responsável pela zona onde o mau tempo não provocou "danos ou situações de relevo".