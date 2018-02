Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barragens com maior nível de água este ano

Aumento de volume em nove bacias hidrográficas num total de 12.

Por Francisca Genésio e Sónia Trigueirão | 09:05

Nove bacias hidrográficas, de um total de doze, registaram um aumento do volume de armazenamento de água no último dia do mês de janeiro, comparativamente ao último dia de dezembro. Ainda assim, os armazenamentos registados em janeiro último, por bacia hidrográfica, são inferiores às médias de armazenamento de janeiro (1990/91 a 2016/17), com exceção da bacia do Mondego.



Os dados constam do boletim do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Segundo o documento, das 60 barragens monitorizadas, oito apresentaram capacidades hídricas superiores a 80% do volume total e 21 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.



Com o intuito de aumentar a capacidade de armazenamento das albufeiras, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, já havia anunciado que 10 barragens vão ser dragadas até ao final de junho.



Já a ampliação da área de rega da barragem do Alqueva, na região do Alentejo, vai decorrer até 2022, anuncia esta sexta-feira o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos. No total, serão mais 50 mil hectares de regadio que irão abranger os concelhos de Moura, Évora, Reguengos de Monsaraz e Vidigueira, num investimento de 260 milhões de euros. O sistema serve uma área de 120 mil hectares e é constituído por 69 barragens, reservatórios e açudes.