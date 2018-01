Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barragens do Sul vão ser dragadas até julho

Agricultores queixam-se de que ainda não receberam os apoios prometidos pelo Governo.

Por Beatriz Ferreira e Tânia Rei | 01:30

Os agricultores afetados pela seca ainda não receberam os apoios prometidos pelo Governo. Eduardo de Oliveira e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, disse esta terça-feira, em sede de concertação social, que dos 15 milhões de euros que o Governo garantiu, apenas 20 mil euros chegaram aos afetados.



"Alguma coisa correu mal. Tem que se verificar porque é que [as verbas] demoraram tanto tempo numa situação de emergência", disse. O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, garantiu que os 15,3 milhões de euros serão atribuídos.



No plano do Governo de combate à seca está a redução da quantidade de água que as empresas com licença podem captar.



O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, explicou ainda que vai avançar, até ao fim de junho, a dragagem dos fundos de dez barragens no Sul do País, para aumentar a capacidade de armazenamento.



Esta terça-feira, o frio e chuva intensos provocaram nevões na serra da Estrela e no distrito de Bragança. Na capital de distrito, seis escolas estiveram encerradas. Também nevou em Vinhais e várias estradas estiveram com trânsito condicionado.



Para esta quarta-feira, mantém-se a previsão de neve a partir dos 800 metros.