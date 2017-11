Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barragens mais vazias devido aos fogos

Chuva prevista para meio da próxima semana pode aliviar situação, sem a resolver.

Por Luís Oliveira | 01:30

A seca vai agravar-se nos próximos dias e só não atingirá proporções dramáticas e de rutura em muitas zonas do País porque está prevista a queda de chuva, pelo menos no interior, a partir de quinta-feira. Também está previsto chover em Espanha, o que será muito importante para aumentar o caudal dos rios Douro, Tejo e Guadiana. No entanto, ainda não é líquido que a chuva prevista permita, pelo menos, minimizar a falta de água nos rios e nas barragens.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, "a 15 de novembro, 6% do território estava em seca severa e 94% em seca extrema". A situação mais complicada continua a viver-se na zona de Viseu e nos concelhos vizinhos de Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo, onde há duas semanas os depósitos estão a ser abastecidos por camiões.



O cenário é de tal forma dramático que, ontem, o presidente da Câmara de Nelas reclamou a declaração de estado de emergência municipal para os quatro concelhos. "Precisamos de uma racionamento de guerra porque se trata de uma questão de emergência", disse Borges da Silva.



No entanto, o desabafo do autarca não recebeu a concordância dos outros presidentes que se apressaram a esclarecer o caso. "Pese embora a gravidade da situação, o município de Viseu entende não ser oportuno ou vantajoso acionar o seu Plano Municipal de Emergência", referiu o executivo liderado por Almeida Henriques.



"Entendemos que, por agora, as medidas implementadas são suficientes para resolver o problema da falta de água", adiantou ao CM João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde. O certo é que a barragem de Fagilde tem cada vez menos água, já abaixo dos 10% da capacidade, e que nas torneiras das habitações a pressão da água é cada vez menor.



Além da ausência de chuva, os incêndios também vieram contribuir para a diminuição da água armazenada. Não só porque foram necessários muitos milhões de litros para fazer face às chamas - através dos meios aéreos e também pela água transportada por milhares de veículos - mas porque os fogos rebentaram muitas condutas de água provocando desperdício.



Governo prolonga período crítico de fogos até ao dia em que está prevista chuva

O Governo prolongou ontem até à próxima quinta- -feira, dia em que está prevista chuva, o período crítico de incêndios, o que inclui a proibição de lançar foguetes e fazer queimadas e fogueiras devido às condições meteorológicas.



"Após nova avaliação das condições meteorológicas, o Governo voltou a prorrogar o período crítico de incêndio, tendo em conta ausência de precipitação significativa", lê-se no portal do Governo.



40 camiões garantem água na zona de Viseu

Para resolver a falta de água na zona de Viseu, o Governo reforçou com mais 250 mil euros o apoio às populações. A verba vai servir para aumentar o número de camiões-cisterna - que passam a ser 40 - que nas últimas semanas têm garantido a água nas casas.



Por dia, os cerca de 120 mil habitantes de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo consomem 20 mil metros cúbicos de água.



PORMENORES

Verba para limpeza

O Ministério do Ambiente vai financiar, com 4,2 milhões de euros, a limpeza e reabilitação das linhas de água afetadas pelos incêndios. Os protocolos vão ser assinados com os municípios na segunda-feira.



Porto envia autotanques

O município do Porto respondeu ao pedido de ajuda da Águas do Norte e vai enviar para os concelhos de Mangualde e Lamego três autotanques, com capacidade total de 32 mil litros.



Esposende faz apelo

O município de Esposende lançou uma campanha que apela à poupança de água. O município de Vimioso enviou uma carta aos habitantes locais pedindo para evitarem o desperdício.



Ampliação do Alqueva

A ampliação do Alqueva arranca em 2018, com um investimento de 210 milhões de euros, para regar mais 50 mil hectares e levar água a mais 5 concelhos.



Precipitação regressa a partir de quarta-feira por cinco dias

A partir de quarta-feira, as previsões meteorológicas indicam chuva no Minho, numa tendência que nos dias seguintes se irá estender para sul.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva começará primeiro a cair nos distritos de Viana do Castelo e de Braga. Na quinta-feira, a precipitação alarga-se ao Porto, Aveiro e Viseu. E, 24 horas depois, a presença da chuva será também sentida nos distritos de Vila Real, Bragança, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal.



Para o próximo fim de semana, a previsão de ocorrência de precipitação estende-se, então, aos distritos da Guarda e de Portalegre. Em Évora, Beja e Faro, a precipitação terá uma menor regularidade, com a indicação de aguaceiros também a partir de quinta-feira.



Associada à chuva está prevista uma descida da temperatura máxima para valores abaixo dos 20 graus em todo o território. As mínimas mais baixas serão sentidas em Bragança, com 4 graus.