Barraqueiro vence concurso público da Metro do Porto

Concurso tinha seis candidatos, mas empresa liderada por Humberto Pedrosa foi a que apresentou o preço mais baixo.

13:30

O Grupo Barraqueiro venceu o concurso público para a subconcessão da operação e manutenção da Metro do Porto, cujo contrato terá a validade de sete anos.



A notícia foi avançada esta terça-feira pela "Transportes em Revista", que adianta que a empresa liderada por Humberto Pedrosa foi a que "conseguiu apresentar o preço mais baixo" entre os seis candidatos.



O concurso foi lançado em junho e tinha 221 milhões de euros como preço de referência.



O Grupo Barraqueiro lidera o consórcio ViaPorto, que assegura a operação da Metro do Porto desde 2010. Desta forma, o consórcio terá novo contrato com a validade de sete anos.