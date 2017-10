Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Batina ensanguentada em Fátima

Relíquia de São João Paulo II pode ser visitada pelos fiéis.

Por Francisca Genésio | 09:49

A Capela da Ressurreição de Jesus, no Santuário de Fátima, encheu-se ontem de fiéis para o acolhimento da relíquia de São João Paulo II, que estará exposta à veneração até ao final da tarde de hoje.



A relíquia consiste num pedaço de tecido da batina ensanguentada do Papa, usada durante o atentado que sofreu a 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, no Vaticano.



"A relíquia simboliza a condição da igreja no mundo, sempre sujeita à provação e ao martírio", afirmou o padre José Nuno Silva, capelão do Santuário de Fátima.



A partir das 18h30, a relíquia é acolhida na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, para a missa votiva de São João Paulo II. Vão estar presentes os acólitos que integraram as celebrações durante as três visitas do Papa a Fátima, em 1982, 1991 e 2000.