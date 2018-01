Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BE quer com urgência inspeções periódicas a legionella

"Esperamos que o processo legislativo avance rapidamente", afirmou Catarina Martins.

19:21

A coordenadora do Bloco de Esquerda disse esta segunda-feira que é urgente entrar em vigor a lei aprovada pelo Parlamento para que voltem a ser feitas inspeções regulares para deteção da bactéria 'legionella'.



"Esperamos que o processo legislativo avance rapidamente, porque o fim das inspeções tem enormes danos para a saúde", afirmou Catarina Martins aos jornalistas, à margem de uma sessão com alunos sobre igualdade de género na Escola secundária José Saramago, em Mafra.



Em dezembro, a Assembleia da República aprovou, na generalidade, projetos de lei do BE, PSD, PEV e Partido Pessoas-Animais Natureza (PAN) para evitar e combater novos surtos de 'legionella'.



A coordenadora do BE criticou o anterior Governo PSD/CDS dizendo que "acabou tanto com as inspeções periódicas à qualidade do ar interior, como com a recolha para análise de colónias".



"A 'legionella' é uma bactéria que existe, mas tem de ser controlada e precisamos dessas inspeções para perceber se está a reproduzir-se. O fim das inspeções determinou que não se soubesse e que houvesse infeções", acrescentou.



Os projetos do BE para a obrigatoriedade das auditorias à qualidade do ar e aos sistemas para pesquisa de colónias de 'legionella' foram aprovados com os votos contra do PSD e a abstenção do CDS, em 07 dezembro.