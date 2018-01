Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BE questiona Governo sobre alegados maus-tratos em escola básica de Portimão

Denúncias dos pais foram reportadas pela associação SOS racismo no passado fim de semana.

Por Lusa | 20:11

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) questionou o Governo sobre as denúncias de insultos, agressões, discriminação e maus-tratos a alunos da Escola Básica Major David Neto, em Portimão, feitas por encarregados de educação.



Em requerimento apresentado no parlamento e dirigido ao Ministério da Educação, os deputados do BE João Vasconcelos e Joana Mortágua querem saber se o Governo tem conhecimento da situação relatadas pelos pais dos alunos e "se o Ministério vai intervir e de que forma na escola em causa".



No documento, os deputados bloquistas recordam as denúncias feitas por encarregados de educação, de alegados maus-tratos no refeitório e discriminação por parte de funcionários da EB Major David Neto, na cidade de Portimão, no Algarve.



As denúncias dos pais foram reportadas pela associação SOS racismo no passado fim de semana, o que motivou a abertura de processos de averiguações pela Câmara de Portimão e da Direção Regional de Educação do Algarve.



Segundo os pais, a escola em causa teria colocado numa turma todas as crianças de etnia cigana, crianças negras e crianças com deficiência, o que consideram "um absurdo", não favorecendo a integração e o enriquecimento cultural de todos.



No requerimento enviado ao Ministério da Educação, os dois parlamentares do BE especificam algumas das denúncias, nomeadamente "o facto de as crianças terem sido agredidas, física e verbalmente, e comerem de pé, junto aos caixotes do lixo".



Os encarregados que apresentaram queixas à Direção Regional de Educação do Algarve e à autarquia de Portimão consideram que a situação atingiu "maior gravidade" quando depois de ser apresentada queixa à diretora do estabelecimento de ensino "a mesma terá ameaçado e intimidado as crianças, pois não poderiam contar aos pais o que se passa na escola".



A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, decidiu abrir um processo de averiguações "com caráter de urgência" para que sejam apurados todos os factos denunciados pelos pais sobre a funcionária visada.