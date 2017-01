Bebé em instituição mais dois meses

Aníbal Pinto, advogado que está a acompanhar mãe e filho, não percebe porque é que o bebé está ainda na instituição. "Tirar um bebé a uma mãe que está a amamentar sem sequer haver perigo para a criança é terrível. Não se percebe", disse o advogado ao Correio da Manhã.



Apesar do indeferimento, os juízes-conselheiros criticam o Tribunal de Família e Menores. "Causa a maior perplexidade verificar que o fundamento deste despacho tem na sua génese a omissão de diligências cuja realização deveria ter implicado uma necessária celeridade por parte do tribunal, a qual não se verificou, com as negativas consequências inerentes a nível da situação do menor, que exigiria a maior atenção"

O Supremo Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de habeas corpus apresentado por Lígia Silva, que viu o filho recém-nascido ser-lhe retirado dos braços no Hospital de São João, no Porto, em setembro de 2016.Três meses foi o período estabelecido pelo Tribunal de Família e Menores de Matosinhos para o acolhimento do bebé numa instituição. No dia 6 deste mês expirou o prazo, levando ao pedido de libertação imediata do bebé.Mas o Tribunal de Família e Menores requereu um relatório à Segurança Social e por isso prolongou o prazo de acolhimento. Lígia Silva vai ter de aguardar mais dois meses.