Bebé internada com meningite bacteriana

Um bebé de sete meses deu entrada há três dias no Hospital de Portalegre com meningite bacteriana. A criança, natural de Arronches, está estável e a recuperar sem problemas."O seu estado de saúde evolui favoravelmente. Não há registo de mais ninguém com sintomas. Será um caso isolado e não há motivo para alarme", referiu aoo médico Abdul Rachid, diretor do serviço de pediatria do Hospital de Portalegre.Por indicação do delegado de saúde local, que está a acompanhar também o caso, todas as pessoas que contactaram diretamente com o bebé já estão a fazer o tratamento preventivo obrigatório nestes casos.