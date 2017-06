Bebé sufoca com leite e é salva por bombeiros

De volta a casa, Leonor foi ontem ao quartel, levada pelos pais, num gesto de agradecimento: "Fizeram com que nascesse de novo, nunca agradeceremos a cem por cento."



"Quando chegou já se encontrava sinusada (roxa) e iniciámos logo as manobras necessárias à desobstrução das vias respiratórias", explicou Tiago Claro, um dos bombeiros de serviço. Só ao fim de cinco compressões é que Leonor bolçou os resíduos de leite e começou a respirar. Depois, foi aspirada, no nariz e na boca, recebeu oxigénio e seguiu para o Hospital Pediátrico de Coimbra, onde ficou internada.De volta a casa, Leonor foi ontem ao quartel, levada pelos pais, num gesto de agradecimento: "Fizeram com que nascesse de novo, nunca agradeceremos a cem por cento."Para desobstruir as vias respiratórias, devem aplicar-se cinco pancadas entre as omoplatas. Caso não resulte, prosseguir com cinco manobras torácicas ou compressões, até o bebé voltar a respirar.Para o comando da corporação foi "um orgulho saber que fizeram um trabalho de mérito, dando vida a uma criança, revertendo uma situação que podia ter terminado mal", disse o adjunto Carlos Costa.Além do bombeiro Tiago Claro, no domingo estavam de serviço no quartel Daniel Seiça, Aristides Casaca, José Oliveira (Zeca), Daniela Silva, Diana Santo e o subchefe Manuel Pires, chefe do piquete.

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Mira conseguir salvar uma recém-nascida com apenas quatro dias que estava a sufocar com o refluxo do leite. Leonor deixou de respirar no momento em que estava a dar um espirro e tentou bolçar, valendo-lhe a ajuda dos ‘soldados da paz’ que a trouxeram de volta à vida.Faz hoje uma semana que Leonor nasceu e é já considerada "uma guerreira" que teve a vida presa por um fio. No domingo à noite, pouco depois de chegar da maternidade, tomou o biberão e foi colocada no berço, já depois de arrotar. Pouco depois, espirrou e bolçou, o que a deixou "atrapalhada", contou, ontem, ao, a mãe, Joana Gregório, adiantando que, de imediato, pegou na filha ao colo, virou-a de costas e deu-lhe umas palmadinhas .Como continuava sem reagir, a mãe embrulhou-a numa manta e levou-a até ao quartel dos bombeiros, entregando-a "nas mãos de profissionais", como adiantou aoo pai, Jorge Ferreira, de 28 anos.