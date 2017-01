Bebés do Novo Ano

Em Coimbra, na Maternidade Daniel de Matos, Raúl trocou a volta aos pais. Estava previsto nascer no dia 3, mas antecipou-se. "Foi uma excelente prenda de ano novo, toda a família estava muito ansiosa", contou a mãe, Rute Dinis.



No Centro Materno Infantil do Norte, no Porto, Benedita também nasceu à meia-noite, com 3,24 kg e 48,5 cm. "Estou orgulhoso.

Acho que o facto de ela ter sido bebé do ano é sinal de que já tem uma personalidade forte", afirmou o pai, José Cerqueira.



No Hospital de Vila Franca de Xira, Bianca Sofia também veio ao mundo de parto natural. "Já tinha um rapaz e estou muito contente", disse a mãe, Nicole Ribeiro, administrativa de 30 anos. O irmão, Daniel, de 12 anos, estava sem palavras e deliciado com a bebé.

Quatro crianças disputam o título de bebé do ano, depois de terem nascido às 00h00 do dia 1, todas de parto natural, de acordo com as unidades de saúde onde vieram ao mundo.Na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, Kamal Jit Phull e Sundeep Rani, de nacionalidade indiana, receberam a sua segunda filha."Estou feliz por termos sido abençoados com mais uma menina", disse a mãe, de 27 anos. A criança ainda não tem nome - segundo a tradição hindu, será o padrinho a comunicar o nome dentro de alguns dias.