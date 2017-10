Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebés em creche sofrem violência

Duas funcionárias foram alvo de processo disciplinar e queixa-crime por parte da Cáritas.

Por Pedro F. Guerreiro | 01:30

Duas funcionárias do Centro Infantil ‘O Despertar’, em Faro, foram suspensas de funções por alegados maus-tratos a vários bebés com idades entre os seis meses e os dois anos de idade.



O caso já levou a própria Cáritas Diocesana do Algarve, responsável pela creche, a apresentar uma queixa-crime no Ministério Público.



Os alegados maus-tratos e agressões terão acontecido ao longo do passado ano letivo e levantaram suspeitas entre os pais dos bebés.



"O meu filho, com sete meses, vinha com marcas, mas eu comecei por achar que era normal, porque os bebés magoam-se uns aos outros. Só comecei a achar que não quando ele começou a aparecer com sinais que pareciam de unhas, no pescoço, e marcas que pareciam de dedos de um adulto, na cara", contou ao CM Cátia Marçalo, que entretanto tirou o filho do centro infantil.



Também Karen Castro acabou por fazer o mesmo com o filho, agora com 21 meses, após ter testemunhado e dado conhecimento de uma situação de "maus-tratos" por parte de outra funcionária - que continua em funções na instituição.



Contactado pelo CM, Miguel Neto, porta-voz da Diocese do Algarve, responsável pela Cáritas Diocesana do Algarve, confirmou a abertura de "um processo disciplinar às duas funcionárias em causa", o que levou à sua "suspensão imediata de funções". O responsável adiantou ainda que a Cáritas desencadeou um processo-crime para que o Ministério Público investigue as suspeitas.