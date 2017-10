Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beneficiários da ADSE poderão pagar mais pelas consultas no privado

Medidas poderão entrar em vigor em janeiro.

Por Lusa | 19:55

Os beneficiários da ADSE podem passar a pagar mais 1,51 euros nas consultas de clínica geral no privado e mais 1,01 euros nas de especialidade, a partir de janeiro, segundo uma proposta a que a Lusa teve acesso.



A proposta do conselho diretivo da ADSE, que foi enviada ao conselho geral e de supervisão para apreciação, prevê que, a partir de janeiro, os beneficiários do sistema de saúde da função pública que recorram aos privados com acordo com a ADSE passem a pagar 5 euros por consulta em ambos os casos.



Se a proposta for adiante, também os encargos suportados pela ADSE com as clínicas privadas poderão subir 4,03 euros nas consultas de clínica geral e 0,53 euros nas de especialidade, para 20 euros.



Já a tabela de medicina dentária "foi totalmente reformulada", apresentando novos atos médicos, e as simulações efetuadas apontam para acréscimos de encargos para a ADSE e para os beneficiários "em média acima dos 25%", lê-se na proposta.



Segundo o documento assinado pelo presidente da ADSE, Carlos Baptista, a proposta "procura introduzir mecanismos de combate à fraude" no caso dos transportes, nas cirurgias de preços globais, na faturação de medicamentos durante o internamento e tratamentos do foro oncológico.



Além disso, "permite criar limites à faturação" apresentada pelas entidades convencionadas, acrescenta o responsável pela ADSE.



Já nas consultas de medicina dentária, o acréscimo é justificado pelo facto de existir um "tratamento discriminatório" devido ao preço "pouco atrativo" que é praticado, já que o mesmo não é atualizado há, pelo menos, 18 anos, lê-se no documento.



"Com esta atualização de valor estamos a procurar ajustar o preço praticado pela ADSE ao limite inferior do mercado, mas tal objetivo apenas se vai conseguir num prazo de três anos", explica Carlos Baptista.



Para o dirigente sindical José Abraão, que tem assento no conselho geral e de supervisão da ADSE, a subida do preço das consultas para os beneficiários "é inaceitável", uma vez que todos os meses estes descontam 3,5% do seu rendimento para aquele sistema de saúde.



Por outro lado, Abraão admite "eventuais acréscimos" nos pagamentos da ADSE aos convencionados, por forma a potenciar o número de prestadores de serviços de saúde aos beneficiários.