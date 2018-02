Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bengala com GPS para cegos

Aparelho dá indicações aos utilizadores sobre o que os rodeia.

Por Tânia Rei | 08:57

Uma bengala para cegos ou pessoas com visão reduzida, que tem uma espécie de GPS incorporado, foi ontem apresentada e testada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.



A ideia está a ser desenvolvida há 10 anos, em parceria com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência.



A bengala liga-se a um dispositivo móvel, que, através do mapeamento geográfico do local, dá instruções sonoras ao utilizador para o guiar. "Ajuda a saber o que se passa no seu contexto físico, como por exemplo onde está uma casa de banho ou uma caixa multibanco", explica o investigador Hugo Fernandes.



Vinte pessoas estão a testar o equipamento, que ainda vai ser aperfeiçoado e não tem data para entrada no mercado.