Bens apreendidos em processos-crime vão ser vendidos em plataforma eletrónica

Por Francisca Genésio | 18:40

Os bens que forem apreendidos em processo-crime, recuperados ou perdidos a favor do Estado, vão passar a ser vendidos num leilão eletrónico.



A iniciativa irá decorrer através de uma plataforma online – ‘e-leilões’ – desenvolvida e gerida pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, que já permite também, desde setembro, a venda de bens no âmbito dos processos de insolvência.

A assinatura do protocolo decorre quarta-feira, às 11h30 no Salão Nobre do Ministério da Justiça, com a presença da Ministra Francisca Van Dunem, do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, Joaquim Carlos Pinto Rodrigues, e do Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, José Carlos Resende.