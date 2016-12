Bicicletas gratuitas de Anadia na mira do galardão ambiental Green Project

Lançada há quase dois anos, a rede de bicicletas públicas da Anadia estende-se por todo o concelho, tendo desde meados de 2016 cinco pontos de entrega e recolha de veículos junto dos principais hotéis.A ampliação da rede de bicicletas públicas, conhecida como b-AND, resultou de protocolos assinados entre a autarquia e a unidades hoteleiras Curia Palace - Hotel, Spa & Golf, Hotel das Termas - Curia, Termas, Spa & Golf e o Pharmacy Hostel, todos na Curia, e, ainda, o Hotel Anadia Cabecinho, em Anadia, e a Estalagem de Sangalhos - Sport & Nature Hotel, em Sangalhos.O serviço consiste na disponibilização de bicicletas públicas a partir de parqueamentos situados em pontos estratégicos da rede de ciclovias de Anadia, que dispõe de estações de entrega e recolha de veículos na Praça da Juventude e nas Piscinas Municipais, em Anadia, na Estação da Curia/sede da Rota da Bairrada e no Curia Tecnoparque, na Curia, e no Centro de Alto Rendimento de Anadia/Velódromo Municipal, em Sangalhos.Quem pretender requisitar gratuitamente uma bicicleta, deve dirigir-se a uma destas dez estações e apresentar um documento de identificação válido (cartão de cidadão, carta de condução, passaporte, etc), podendo depois entregar o velocípede em qualquer uma das restantes estações, sem obrigatoriedade de o devolver no mesmo local onde o levantou.As bicicletas podem circular tanto nas ciclovias do concelho de Anadia, como nas vias de trânsito habituais.Desde 2012, está disponível a Ciclovia de Curia, com uma extensão de 2.360 metros, mas o projeto da autarquia denominado "AND - Mobilidade em Bicicleta no Município" prevê a criação de um conjunto de infraestruturas destinadas a facilitar a circulação de bicicletas.