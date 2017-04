Bingo eletrónico pode dar prémio de 100 mil euros

Avarias dão direito a reembolso do cartão

Se durante uma jogada e antes da extração da primeira bola o sistema eletrónico falhar ou sofrer uma avaria e a situação não for resolvida em 15 minutos "procede-se à entrega aos jogadores do valor pago pelos cartões, mediante crédito na conta corrente individual", lê-se na portaria.



Caso já tenham sido extraídas bolas, a jogada é anulada, "creditando-se aos jogadores o valor pago". Se um dos terminais avariar, tem de ser desconectado.



Clubes desportivos gerem nove espaços

Segundo dados do Turismo de Portugal, existem atualmente 16 bingos em Portugal. Cinco em Lisboa, dois no Porto e um em Coimbra, Almada, Amora (Seixal), Amadora, Nazaré, Odivelas, Olhão, Setúbal e Viana do Castelo.



Nove são concessionados por clubes desportivos.



As regras para o bingo eletrónico, que entram hoje em vigor, estabelecem a possibilidade de virem a ser criados prémios a nível nacional que têm de ser propostos pelos concessionários e aprovados pela Comissão de Jogos. O prémio acumulado nacional tem por base um fundo de, no mínimo, 100 mil euros. Este cenário pode também vir a ser aplicado ao bingo tradicional. Atualmente, existem 16 bingos a funcionar no País.O fundo nacional é formado pelo desconto de 0,50 € ao prémio líquido de cada jogada, mas inicialmente terão de ser os concessionários aderentes a ceder os 100 mil euros, em parcelas "de acordo com a faturação de cada sala no ano anterior". O processo de atribuição funciona todos os dias e a bola limite para que o prémio saia é a 33, subindo de forma progressiva e anual até à 37, sempre que num ano o prémio não seja entregue.Assim, o bingo pode ser jogado em máquinas individuais, ligadas a uma plataforma eletrónica "dotada de níveis de segurança que garantam a integridade, a fiabilidade e a confidencialidade dos dados".