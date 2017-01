Bispos criticam aborto no ensino

Referencial de Educação para a Saúde prevê inclusão do tema aborto no 5º ano





O porta-voz da CEP disse ainda que a posição do organismo vai ser enviada à Direção-Geral da Educação e que os bispos estão solidários com uma petição, já com nove mil assinaturas, contra o documento.



Dentro deste assunto, surge como objetivo saber distinguir uma interrupção voluntária da gravidez de uma interrupção involuntária, num debate indicado para alunos a partir do 5º ano, entre os 10 e os 11 anos de idade.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) criticou ontem a inclusão do tema do aborto nos programas escolares a partir do 5º ano, tal como é proposto no Referencial de Educação para a Saúde, elaborado pelo Governo."A Conferência segue com preocupação esta iniciativa do Estado [...] e reafirma o direito dos pais à educação dos filhos", afirmou o padre Manuel Barbosa, porta-voz da CEP, em Fátima, no final da reunião do conselho permanente da CEP.Em causa está o documento orientador destinado à educação pré-escolar e aos ensinos básico e secundário, que esteve em consulta pública e que propõe que os alunos discutam o tema da ‘maternidade/paternidade responsável’.