BMW topo de gama da Raríssimas foi devolvido

Sucessora de Paula Brito e Costa entregou carro adquirido em stand de familiar de ex-secretário de Estado da Saúde.

O polémico BMW 520 D, que Paula Brito e Costa, ex-presidente da associação Raríssimas, usava nas suas deslocações entre a sua casa e a sede da associação, foi devolvido. Margarida Silva, que tomou posse como presidente da Raríssimas há um mês entregou o carro ao stand do sobrinho do ex-secretário de Estado da Saúde Manuel Delgado, onde tinha sido adquirido, segundo a imprensa desta segunda-feira.

A nova presidente da Raríssimas sentir-se-ia desconfortável com o carro topo de gama (que custa mais de 900 euros por mês à associação) nas instalações da Casa dos Marcos e resolveu tomar medidas, depois de já ter afastado Paula Brito e Costa do cargo de diretora-geral da Raríssimas, enquanto continua a decorrer o inquérito ao caso.

Paula Brito e Costa, recorde-se, foi constituída arguida e é suspeita dos crimes de peculato, falsificação de documentos e recebimento indevido de vantagem. No entretanto, a atual presidente da Raríssimas pediu um auditoria interna às contas da associação e não tem recorrido aos fundos da associação para financiar as medidas aprovadas no orçamento da antiga direção, a não ser para tratamentos de utentes e salários de trabalhadores.