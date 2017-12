Bolos-reis da Padaria Portuguesa no lixo geram polémica

Vários internautas manifestam indignação nas redes sociais e falam em "desperdício".

25.12.17

A Padaria Portuguesa volta a ser alvo de críricas, em especial nas redes sociais, depois de serem amplamente divulgadas no Facebook fotos que mostram vários bolos-reis num caixote do lixo à porta da loja localizada no Largo da Graça em Lisboa.

"Com tanta gente a passar fome e isto tudo no lixo" "por mim vou vos retribuir com uma cruz na vossa porta, não a Santa Cruz mas sim a Cruz que me impedirá de entrar nos vossos estabelecimentos" e "Adoro o vosso sentimento de solidariedade para com o próximo", são algumas das mensagens deixadas pelos internautas nas redes sociais, em crítica à Padaria Portuguesa.

A empresa, que neste dia de Natal promoveu um pequeno-almoço solidário na loja do Marquês de Pombal, já respondeu às críticas de que podia ter entregue os bolos-reis a associações solidárias e assegura que a situação "não se coaduna com a nossa política, valores e princípios pelos quais A Padaria Portuguesa se rege".

"Diariamente oferecemos as sobras de todas as lojas a organizações e associações, nomeadamente a Reefood e Comunidade Vida e Paz. Infelizmente a loja da Graça não aplicou a directrizes que lhes foram transmitidas pelo que iremos proceder a uma análise interna de forma a apurar responsabilidades e tomar a devidas medidas correctivas", conclui a gerência da empresa.