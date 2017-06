Bolseiros contestam despedimentos

CM confrontou o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, que remeteu para a FCT.



"Há um clima intimidatório na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) sobre os bolseiros". Quem o denuncia é Gonçalo Velho, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, que acusa a FCT de despedir por "razões políticas dois bolseiros que participaram nas negociações de apreciação parlamentar do diploma do emprego científico".Os despedimentos, explica, resultam dos inquéritos disciplinares instaurados a cinco bolseiros de gestão científica e tecnológica, por alegadamente terem violado o princípio de exclusividade."Três foram ilibados e os dois que foram despedidos são os mesmos que participaram nas negociações", acusa Gonçalo Velho.