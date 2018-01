Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros abastecem localidades de Penacova afetadas pelos fogos de outubro

Município garante "que a água que abastece as populações é efetivamente própria para o consumo humano".

14:50

O município de Penacova recorreu aos bombeiros para normalizar o abastecimento de água nos reservatórios de Vale do Tronco e Vale Maior, que deixaram de poder captar no Rio Alva devido a enxurradas, foi esta terça-feira anunciado.



"Na sequência da chuva que caiu na região, nos últimos dias, as enxurradas causadas pela instabilidade climatérica turvaram o caudal do Rio Alva, afetando a qualidade da água para consumo humano em algumas das localidades da União de Freguesias de Friúmes e Paradela" abastecidas por aqueles reservatórios, explicou aquele município do distrito de Coimbra, em comunicado.



Neste momento, o abastecimento aos depósitos de Vale do Tronco e Vale Maior, encontra-se a ser realizado por camiões cisterna dos Bombeiros Voluntários de Penacova, Vila Nova de Poiares e Miranda do Corvo.



O município de Penacova garante, desta forma, "que a água que abastece as populações é efetivamente própria para o consumo humano".



Apelando à melhor compreensão das populações afetadas, o presidente da Câmara local, Humberto Oliveira, alertou a população para que "compreenda a importância da poupança de água, neste momento em particular", destacando que o abastecimento da rede pública deverá ter, como primeira prioridade, o consumo humano.



A União de Freguesias de Friúmes e Paradela, onde situam os dois reservatórios, foi bastante afetada pelos incêndios de 15 e 16 de outubro, que destruíram uma vasta área florestal e provocaram mais de quatro dezenas de mortes na região Centro.