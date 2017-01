Bombeiros de Fátima sem meios para Papa

Para que "nada falhe" durante a visita do Papa está a ser preparado um reforço de meios de socorro, pelo que o comandante dos Bombeiros de Fátima garante não estar "focado só em maio, mas no efeito do ano do centenário e da vinda do Papa, que vai refletir-se pelo menos por todo o verão".

A visita do Papa Francisco a Fátima, nos dias 12 e 13 de maio, e a forte afluência de turistas e peregrinos que se espera ao longo de todo o ano estão a preocupar os Bombeiros Voluntários de Fátima, que receiam não dispor de meios para acudir a todos os pedidos de socorro com a rapidez desejada."Temos consciência de que vamos ter dificuldades. Sozinhos será quase impossível dar a volta a todas as situações de prevenção e socorro", disse aoo comandante dos Bombeiros de Fátima, António Gaspar, adiantando que "há períodos em que se esgotam os meios e isso vai acontecendo cada vez com mais regularidade".O Santuário de Fátima tem vindo a receber anualmente mais de 6,5 milhões de visitantes e as previsões indicam que esse número será ultrapassado. Este ano esperam-se "grupos maiores, sobretudo de estrangeiros, e a permanecerem mais dias" na Cova da Iria, referiu António Gaspar, lembrando que na cidade há cem unidades hoteleiras - entre hotéis e alojamento local -, a que acrescem 14 lares de idosos.