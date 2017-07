Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros de folga salvam jovem

Banhista, de 19 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória.

Por A.L. | 13.07.17

Três bombeiros – Ivan Jacob, Tiago Santos e João Inácio - da corporação de Beja, que se encontravam de folga, salvaram um banhista, de 19 anos, que entrou em paragem cardiorrespiratória devido a uma queda nas piscinas municipais da cidade.



O caso deu-se pelas 19h30 do dia 2 de julho. Ao saltar para a água numa zona pouco profunda da piscina, o jovem estudante bateu com a cabeça no fundo e ficou inanimado. "No momento em que nos apercebemos que a situação era grave, decidimos atuar e aplicar os conhecimentos que adquirimos", explica Ivan Jacob.



As manobras de reanimação foram rápidas. Quando a VMER chegou ao local já o estudante tinha regressado à vida. "No momento em que o rapaz deu sinal foi uma emoção indescritível", descreve João Inácio.



"É um grande orgulho ter operacionais com esta entrega na corporação", diz Pedro Baraona, comandante dos Bombeiros de Beja.



O jovem foi levado para a Urgência do hospital de Beja, onde teve alta ao fim de 24 horas.