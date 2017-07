Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros fazem parto em casa

Yara nasceu às 2h30 da madrugada, em Fiães, Santa Maria da Feira.

Por A.R. | 09:27

Yara nasceu às 2h30 da madrugada de ontem em casa, em Fiães, Santa Maria da Feira. O parto foi feito por dois bombeiros de Lourosa, que ainda viveram alguns momentos de aflição.



"Já não tínhamos tempo para a transportar e tivemos de fazer ali o parto. Vivemos momentos mais stressantes quando percebemos que a criança estava com o cordão umbilical à volta do pescoço" explicou Claude Baptista, adjunto do comando, que recebeu a chamada de alerta.



A parturiente tinha estado no hospital duas horas antes, mas como não tinha contrações voltou para casa.



Mãe e filha acabaram por ser transportadas ao hospital, estando bem de saúde.